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      Курс валют на 11 травня: долар дешевшає, євро додає у ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ на 11 травня
      Яким буде курс валют від НБУ на 11 травня / Getty Images

      На суботу, 11 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо впала у ціні, натомість європейської трохи зросла.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 11 травня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.

      Щодо євро, то його вартість навпаки зросла, але також несуттєво – плюс 3 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

      Відтак, у суботу європейська валюта коштуватиме 29,43 гривні.

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      Теги: Гроші Курси валют Валюта НБУ Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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