Курс валют на 11 жовтня: долар та євро знову подешевшали

На п'ятницю, 11 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти втратили в ціні щодо українських грошей.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 11 жовтня один американський долар коштує 24 гривні 53 копійок.

Це на 17 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро також подешевшав, проте лише на 6 копійок. У п'ятницю ціна євро становить 27 гривень 6 копійок.