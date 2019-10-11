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      Курс валют на 11 жовтня: долар та євро знову подешевшали

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      Яким буде курс валют від НБУ 11 жовтня
      Яким буде курс валют від НБУ 11 жовтня / ednist.info

      На п'ятницю, 11 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти втратили в ціні щодо українських грошей.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 11 жовтня один американський долар коштує 24 гривні 53 копійок.

      Це на 17 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро також подешевшав, проте лише на 6 копійок. У п'ятницю ціна євро становить 27 гривень 6 копійок.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
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