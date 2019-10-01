Курс валют на 1 жовтня: долар дорожчає, євро – без відчутних змін

На вівторок, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, згідно з прогнозом, головна валюта США дещо додасть у ціні, а от євро залишиться практично на тому ж рівні, що й у переддень.

За даними НБУ, у вівторок за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 20 копійок. Зверніть увагу! S&P спрогнозувала курс гривні на наступні роки: що зміниться Це на 12 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Натомість головна валюта Європейського Союзу додасть у своїй вартості лише 2 копійки. Першого жовтня один євро коштуватиме 26 гривень 35 копійок.