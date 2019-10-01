Курс валют на 1 жовтня: долар дорожчає, євро – без відчутних змін
На вівторок, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, згідно з прогнозом, головна валюта США дещо додасть у ціні, а от євро залишиться практично на тому ж рівні, що й у переддень.
За даними НБУ, у вівторок за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 20 копійок.
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Це на 12 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Натомість головна валюта Європейського Союзу додасть у своїй вартості лише 2 копійки.
Першого жовтня один євро коштуватиме 26 гривень 35 копійок.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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