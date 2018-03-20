Курс валют на 20 березня: долар і євро суттєво здорожчали
На вівторок, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар США дещо додав у ціні у порівнянні із попереднім банківським днем, а саме здорожчав на 8 копійок. Так, вартість "зеленого" у вівторок становить 26 гривень 43 копійки.
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У свою чергу європейська валюта здорожчала ще більше за долар, додавши у ціні 13 копійок. Тож вартість євро 20 березня становить 32 гривні 54 копійки.
Джерело: 24 Канал
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