Курс валют на 20 березня: долар і євро суттєво здорожчали

На вівторок, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар США дещо додав у ціні у порівнянні із попереднім банківським днем, а саме здорожчав на 8 копійок. Так, вартість "зеленого" у вівторок становить 26 гривень 43 копійки.

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У свою чергу європейська валюта здорожчала ще більше за долар, додавши у ціні 13 копійок. Тож вартість євро 20 березня становить 32 гривні 54 копійки.