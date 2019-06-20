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      Курс валют на 20 червня: долар і євро подешевшали

      44 Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ на 20 червня
      Яким буде курс валют від НБУ на 20 червня / unsplash.com

      На четвер, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 20 червня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 5 копійок.

      Щодо євро, то він подешевшав, але вже не так суттєво – мінус 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на середу, 19 червня.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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