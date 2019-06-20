Курс валют на 20 червня: долар і євро подешевшали

На четвер, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 20 червня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні. Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 5 копійок. Щодо євро, то він подешевшав, але вже не так суттєво – мінус 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на середу, 19 червня. Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.