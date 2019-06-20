Курс валют на 20 червня: долар і євро подешевшали
На четвер, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 20 червня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 5 копійок.
Щодо євро, то він подешевшав, але вже не так суттєво – мінус 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на середу, 19 червня.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.
Джерело: 24 канал
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