Курс валют на 20 липня: долар і євро суттєво долали у ціні
На п'ятницю, 20 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 20 липня ціна американського долара становитиме 26,47 гривні.
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Зауважимо, що це на 17 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже не так суттєво – плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер, 19 липня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,68 гривні.
Джерело: 24 канал
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