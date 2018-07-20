Курс валют на 20 липня: долар і євро суттєво долали у ціні

На п'ятницю, 20 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 20 липня ціна американського долара становитиме 26,47 гривні. Читайте також: Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей Зауважимо, що це на 17 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже не так суттєво – плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер, 19 липня. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,68 гривні.