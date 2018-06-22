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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Курс валют на 22 червня: долар та євро суттєво подешевшали

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Курс валют НБУ на 22 червня
Курс валют НБУ на 22 червня / pogliad.ua

На п'ятницю, 22 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська валюта і європейська суттєво втратили в ціні.

Як повідомляється на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 17 копійок. Тому, 22 червня за один долар потрібно буде віддати 26 гривень 30 копійок

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Щодо ситуації із євро – валюта також різко подешевшала. Якщо порівнювати із курсом попереднього дня, євро втратило у ціні 30 копійок. Тому, у п'ятницю, 22 червня, за один євро потрібно буде віддати 30 гривень 35 копійок

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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