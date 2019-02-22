Курс валют на 22 лютого: долар продовжує падати в ціні
На п'ятницю, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. По відношенню до долара та євро гривня зміцнила свої позиції.
За даними офіційного сайту НБУ, американська валюта втратила у ціні 8 копійок.
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Відтак у п'ятницю, 22 лютого, за один "зелений" доведеться викласти рівно 27 гривень.
Євро поступилося гривні майже так само – на 7 копійок. Одне євро обійдеться у 30 гривень 65 копійок.
Джерело: 24 Канал
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