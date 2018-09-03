Курс валют на 3 вересня: американський долар дещо подешевшав
На понеділок, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта подешевшала на одну копійку, євро залишилося на тому ж рівні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 3 вересня ціна американського долара становитиме 28,27 гривні.
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Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він залишився на рівні з курсом на пятницю, 31 серпня і коштує ті ж 33, 06 гривні.
Джерело: 24 канал
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