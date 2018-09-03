08:35
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
  • четвер
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Курс валют на 3 вересня: американський долар дещо подешевшав

29 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 3 вересня
Курс валют НБУ на 3 вересня / etcetera.media

На понеділок, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта подешевшала на одну копійку, євро залишилося на тому ж рівні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 3 вересня ціна американського долара становитиме 28,27 гривні.

Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він залишився на рівні з курсом на пятницю, 31 серпня і коштує ті ж 33, 06 гривні.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця
Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
сьогодні, 08:00 Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 вересня, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
2 вересня, 22:02 Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка
2 вересня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У міліції не виключають, що трьох активістів на Грушевського могли застрелити "беркутівці"
 31 січня 2014 , 16:53 2
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
РПЦ введе свого священника у штаб збірної Росії з футболу
 10 серпня 2016 , 16:47
Топ-новини: "Динамо" та "Карпати" покарали через вболівальників, Будківський засмутив Луческу в Росії
 28 жовтня 2016 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук