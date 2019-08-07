Курс валют на 7 серпня: долар і євро здають позиції

На середу, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 7 серпня один американський долар коштуватиме 25,59 гривні. Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Зауважимо, що це на 14 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він подешевшав на стільки ж – також мінус 14 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня. Відтак, у середу за одиницу європейської валюти доведеться викласти 28,63 гривні.