Курс валют на 1 лютого: валюта продовжує дешевшати

На четвер, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро.

Як йдеться на сайті фінрегулятора, американський долар знову втратив в ціні. За даними Нацбанку, один "зелений" коштує 27 гривень 84 копійки, що на 16 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день.

Читайте також: Яким буде курс долара у лютому: прогноз від експертів

Продовжує падати в ціні і євро. Порівняно курсом валют на 31 січня, європейська валюта стала дешевшою ще на 10 копійок. Так, у п'ятницю євро коштує 34 гривні 68 копійок.