Курс валют на 1 лютого: валюта продовжує дешевшати
08:30, сьогодні 385 Читать новость на русском
На четвер, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро.
Як йдеться на сайті фінрегулятора, американський долар знову втратив в ціні. За даними Нацбанку, один "зелений" коштує 27 гривень 84 копійки, що на 16 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день.
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Продовжує падати в ціні і євро. Порівняно курсом валют на 31 січня, європейська валюта стала дешевшою ще на 10 копійок. Так, у п'ятницю євро коштує 34 гривні 68 копійок.
Джерело: 24 Канал
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