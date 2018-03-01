Курс валют на 1 березня: долар і євро суттєво подешевшали

На четвер, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюти значно втратили у ціні.

Згідно з офіційними даними на сайті Національного банку України, у перший день весни долар США здешевів на 14 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тож у четвер один "зелений" коштуватиме 26 гривень 80 копійок.

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Тим часом євро ще більше втратив у ціні. Порівняно з середою, 28 лютого європейська валюта втратила одразу 40 копійок і знову повернулося до позначки у 32 гривні. Відтак, 1 березня головна валюта Євросоюзу буде коштувати 32 гривні 74 копійки.