Курс валют на 1 березня: долар та євро помітно впали в ціні

На п'ятницю, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня помітно зміцнилася щодо долара, а так само і щодо євро – хоч і менш суттєво.

Згідно інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, долар США коштує 26 гривень 86 копійок. Порівняно з попереднім днем, 28 лютого, гривня до долара зміцніла на 13 копійок. Читайте також: Експерти назвали регіон України, де найдешевший бензин Європейська валюта втратила в ціні 7 копійок. Вартість євро тепер становить 30 гривень 66 копійок.