Курс валют на 1 березня: долар та євро помітно впали в ціні
На п'ятницю, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня помітно зміцнилася щодо долара, а так само і щодо євро – хоч і менш суттєво.
Згідно інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, долар США коштує 26 гривень 86 копійок. Порівняно з попереднім днем, 28 лютого, гривня до долара зміцніла на 13 копійок.
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Європейська валюта втратила в ціні 7 копійок. Вартість євро тепер становить 30 гривень 66 копійок.
Джерело: 24 канал
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