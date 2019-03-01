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      Курс валют на 1 березня: долар та євро помітно впали в ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 01.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 1 березня / wsj.com

      На п'ятницю, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня помітно зміцнилася щодо долара, а так само і щодо євро – хоч і менш суттєво.

      Згідно інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, долар США коштує 26 гривень 86 копійок. Порівняно з попереднім днем, 28 лютого, гривня до долара зміцніла на 13 копійок.

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      Європейська валюта втратила в ціні 7 копійок. Вартість євро тепер становить 30 гривень 66 копійок.

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      Теги: Новини України НБУ Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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