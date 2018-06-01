Курс валют на 1 червня: долар несуттєво впав, євро продовжує зростати

На п'ятницю, 1 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта несуттєво поступиться в ціні, а от євро подорожчає.

Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, американська валюта станом на п'ятницю 1 червня втратила дві копійки у порівнянні із попереднім банківським днем. Його ціна становитиме 26 гривень 12 копійок.

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Щодо євро, то він подорожчав ще суттєвіше та коштує 30 гривень 56 копійок.

Зазначимо, що це на 16 копійок більше у порівнянні із курсом за четвер 31 травня.