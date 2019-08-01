Курс валют на 1 серпня: долар і євро суттєво подешевшали

На четвер, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська та європейська валюти дещо втратили позиції.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 1 серпня ціна американського долара становитиме 25,02 гривні.

Важливо! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 7 копійок.

Щодо євро, то він також подешевшав, але вже дещо суттєвіше – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 27,9 гривні.