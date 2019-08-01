Курс валют на 1 серпня: долар і євро суттєво подешевшали
На четвер, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська та європейська валюти дещо втратили позиції.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 1 серпня ціна американського долара становитиме 25,02 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 7 копійок.
Щодо євро, то він також подешевшав, але вже дещо суттєвіше – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.
Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 27,9 гривні.
Джерело: 24 канал
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