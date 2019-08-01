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      Курс валют на 1 серпня: долар і євро суттєво подешевшали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 1 серпня 2019
      Яким буде курс валют НБУ на 1 серпня / unsplash.com

      На четвер, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська та європейська валюти дещо втратили позиції.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 1 серпня ціна американського долара становитиме 25,02 гривні.

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      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 7 копійок.

      Щодо євро, то він також подешевшав, але вже дещо суттєвіше – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня. 

      Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 27,9 гривні.

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      Теги: Новини України Гроші Долар Долар-Гривня Курси валют НБУ Гривня Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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