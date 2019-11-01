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      Курс валют на 1 листопада: долар та євро трохи впали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 1 листопада 2019
      Курс валют НБУ на 1 листопада / politeka.net

      На п'ятницю, 1 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо втратили у ціні.

      За даними офіційного сайту НБУ, американська валюта втратила у ціні 18 копійок. Тож у п'ятницю долар США коштує 24 гривні 81 копійку.

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      Водночас європейська валюта здешевшала на 7 копійок. Так, вартість євро становить 27 гривень 68 копійок.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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