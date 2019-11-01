Курс валют на 1 листопада: долар та євро трохи впали
На п'ятницю, 1 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо втратили у ціні.
За даними офіційного сайту НБУ, американська валюта втратила у ціні 18 копійок. Тож у п'ятницю долар США коштує 24 гривні 81 копійку.
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Водночас європейська валюта здешевшала на 7 копійок. Так, вартість євро становить 27 гривень 68 копійок.
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