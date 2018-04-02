Курс валют на 2 квітня: долар та євро стрімко падають в ціні
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На понеділок, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Як йдеться в повідомленні Національного банку України, після вихідних долар значно втратив в ціні, опустившись одразу на 24 копійки, в порівнянні з попереднім банківським днем. 8 квітня він коштуватиме 26,30 гривень.
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Ще більше подешевіло євро. Валюта Євросоюзу впала на 29 копійок – до 32,41 гривні.
Джерело: 24 Канал
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