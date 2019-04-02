Курс валют на 2 квітня: долар і євро синхронно впали

На вівторок, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо впала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 2 квітня ціна американського долара становитиме 27,19 гривні.

Зауважимо, що це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його ціна також зменшилась, якщо порівнювати з курсом на понеділок. Як і у випадку з доларом, аналогічно на 2 копійки.

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,55 гривні.