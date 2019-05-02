Курс валют на 2 травня: долар і євро помітно впали в ціні
На четвер, 2 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта помітно впали в ціні.
Відповідно до даних НБУ, 2 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 49 копійок.
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Зазначимо, що це на 13 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Своєю чергою, європейська валюта коштуватиме 29 гривень 49 копійок.
У порівнянні з курсом за 26 квітня, це – на 12 копійок менше.
Джерело: 24 канал
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