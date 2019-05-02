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      Курс валют на 2 травня: долар і євро помітно впали в ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 2 травня 2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 2 травня / gettyimages.com

      На четвер, 2 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта помітно впали в ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 2 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 49 копійок.

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      Зазначимо, що це на 13 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, європейська валюта коштуватиме 29 гривень 49 копійок.

      У порівнянні з курсом за 26 квітня, це – на 12 копійок менше.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня НБУ Євро Долар Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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