Курс валют від НБУ на 2 вересня: долар і євро синхронно йдуть вниз

На вівторок, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта втратили у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 вересня ціна одного американського долара становитиме 25,14 гривні. Цікаво! На що українці найбільше витрачають грошей з банківських карт Зауважимо, що це на 9 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав, але суттєвіше – мінус 19 копійок, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 30 серпня. Отже, у понеділок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 27,75 гривні.