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      Курс валют від НБУ на 2 вересня: долар і євро синхронно йдуть вниз

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 2 вересня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 2 вересня / ua.news

      На вівторок, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта втратили у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 вересня ціна одного американського долара становитиме 25,14 гривні.

      Зауважимо, що це на 9 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав, але суттєвіше – мінус 19 копійок, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 30 серпня.

      Отже, у понеділок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 27,75 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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