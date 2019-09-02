Курс валют від НБУ на 2 вересня: долар і євро синхронно йдуть вниз
На вівторок, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта втратили у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 вересня ціна одного американського долара становитиме 25,14 гривні.
Зауважимо, що це на 9 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, але суттєвіше – мінус 19 копійок, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 30 серпня.
Отже, у понеділок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 27,75 гривні.
Джерело: 24 канал
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