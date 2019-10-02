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      Курс валют на 2 жовтня: долар і євро додали в ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 2 жовтня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 2 жовтня / GettyImages

      На середу, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти здорожчали.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта додала в ціні 35 копійок. Тож у середу долар коштує 24 гривні 55 копійок.

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      Водночас європейська валюта здорожчала ще більше – на 41 копійку. Так, вартість євро становить 26 гривень 76 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро Долар Валюта
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