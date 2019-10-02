Курс валют на 2 жовтня: долар і євро додали в ціні

На середу, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти здорожчали.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта додала в ціні 35 копійок. Тож у середу долар коштує 24 гривні 55 копійок.

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Водночас європейська валюта здорожчала ще більше – на 41 копійку. Так, вартість євро становить 26 гривень 76 копійок.