Курс валют на 3 травня: валюта різко подорожчала

На п'ятницю, 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно додали у ціні.

НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 3 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 56 копійок. Читайте також: Чому стрибає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити Це на 7 копійки дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 2 травня. Водночас, головна валюта Євросоюзу також додала у ціні, проте значно більше, аніж "зелений" – аж 29 копійок. Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 29 гривень 78 копійок.