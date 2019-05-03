Курс валют на 3 травня: валюта різко подорожчала
На п'ятницю, 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно додали у ціні.
НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 3 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 56 копійок.
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Це на 7 копійки дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 2 травня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу також додала у ціні, проте значно більше, аніж "зелений" – аж 29 копійок.
Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 29 гривень 78 копійок.
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