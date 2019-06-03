Курс валют на 3 червня: долар втратив у ціні, євро – додало

На понеділок, 3 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар несуттєво здешевів, а євро дещо здорожчало.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, у понеділок американська валюта втратила 2 копійки. Так, долар США коштує 26 гривень 85 копійок.

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Тим часом європейська валюта здорожчала всього на 2 копійки. І в понеділок вартість 1 євро становить 29 гривень 94 копійки.