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      Курс валют на 3 червня: долар втратив у ціні, євро – додало

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      Курс валют НБУ на сьогодні 03.06.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 3 червня / gettyimages.com

      На понеділок, 3 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар несуттєво здешевів, а євро дещо здорожчало.

      Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, у понеділок американська валюта втратила 2 копійки. Так, долар США коштує 26 гривень 85 копійок.

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      Тим часом європейська валюта здорожчала всього на 2 копійки. І в понеділок вартість 1 євро становить 29 гривень 94 копійки.

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      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Євро Гривня
      Джерело: 24 канал
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