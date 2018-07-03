Курс валют на 3 липня: долар і євро синхронно дешевшають

На вівторок, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Провідні світові валюти здешевшали на кілька копійок.

Так, згідно з офіційними даними на сайті регулятора, у порівнянні з попереднім банківським днем американський долар впав одразу на 10 копійок.

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У вівторок його офіційний курс становитиме 26 гривень 23 копійки.

Натомість євро здав позиції лише на 5 копійок.

3 липня його офіційний курс буде на позначці 30 гривень 53 копійки.