Курс валют на 4 січня: долар подешевшав

На четвер, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Згідно з даними державного регулятора, 4 січня курс долара щодо гривні зміниться на 17 копійок. Відтак, 4 січня американська валюта коштуватиме 27 гривень 89 копійок.

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Євро ж і далі впевнено лізе вгору. У порівнянні із попереднім банківським днем, головна валюта єврозони подорожчала ще на 4 копійки – до позначки 33,53 гривні.