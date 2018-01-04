Курс валют на 4 січня: долар подешевшав
08:30, сьогодні 455 Читать новость на русском
На четвер, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Згідно з даними державного регулятора, 4 січня курс долара щодо гривні зміниться на 17 копійок. Відтак, 4 січня американська валюта коштуватиме 27 гривень 89 копійок.
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Євро ж і далі впевнено лізе вгору. У порівнянні із попереднім банківським днем, головна валюта єврозони подорожчала ще на 4 копійки – до позначки 33,53 гривні.
Джерело: 24 Канал
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