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      Курс валют на 4 січня: євро та долар різко здешевшали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 4 січня 2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 4 січня / unsplash.com

      На п'ятницю, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво втратили у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" став дешевшим на 17 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

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      Тож долар у п’ятницю, 4 січня, коштуватиме 27 гривень 51 копійку.

      Європейська валюта втратила у ціні більше, ніж американська. Євро здешевшало аж на 49 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 22 копійки.

      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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