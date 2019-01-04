Курс валют на 4 січня: євро та долар різко здешевшали
На п'ятницю, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво втратили у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" став дешевшим на 17 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Тож долар у п’ятницю, 4 січня, коштуватиме 27 гривень 51 копійку.
Європейська валюта втратила у ціні більше, ніж американська. Євро здешевшало аж на 49 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 22 копійки.
Джерело: 24 Канал
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