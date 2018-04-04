Курс валют на 4 квітня: долар і євро синхронно здорожчали

На середу, 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, основні світові валюти в унісон зросли в ціні.

Так, долар США у порівнянні з попереднім банківським днем додав в ціні одразу 16 копійок.

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Офіційний курс "зеленого" на середу, 4 квітня, становитиме 26 гривень 32 копійки.

Щодо євро, то він також не стоїть на місці і за кілька днів до Великодня й собі поповз вгору.

Курс євро у порівнянні з вівторком піднявся одразу на 17 копійок і тепер становить 32,40.