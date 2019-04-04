Курс валют на 4 квітня: євро суттєво додав, долар не відстає

На четвер, 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 квітня ціна американського долара становитиме 27,08 гривні. Читайте також: Економіка та зміна президента: що буде з курсом, цінами, кредитами Зауважимо, що це на 11 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то його ціна також зросла, якщо порівнювати з курсом на середу. Проте вже суттєвіше – плюс 24 копійки. Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 30,45 гривні.