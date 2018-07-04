Курс валют на 4 липня: долар і євро почали дорожчати

На середу, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська валюта і європейська суттєво зросли у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у середу, 4 липня, вартість американського долара становить 26 гривень 29 копійок. Це на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

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Європейська валюта також зросла у ціні, проте значно відчутніше – плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 3 липня.

Тож у середу за один євро прийдеться віддати 30 гривень 67 копійок.