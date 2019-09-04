Курс валют на 4 вересня: євро і долар без змін

На середу, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та ЄС, фактично, залишаться на тому ж рівні, що й у переддень.

За даними державного регулятора, 4 вересня вартість одного долара становитиме 25 гривень 26 гривень.

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Це стільки ж, як і попереднього банківського дня – 3 вересня.

Так само без помітних змін залишиться і вартість європейської валюти. У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 71 копійку.

Це лише на одну копійку більше, ніж у переддень.