Курс валют на 4 вересня: євро і долар без змін
На середу, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та ЄС, фактично, залишаться на тому ж рівні, що й у переддень.
За даними державного регулятора, 4 вересня вартість одного долара становитиме 25 гривень 26 гривень.
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Це стільки ж, як і попереднього банківського дня – 3 вересня.
Так само без помітних змін залишиться і вартість європейської валюти. У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 71 копійку.
Це лише на одну копійку більше, ніж у переддень.
Джерело: 24 канал
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