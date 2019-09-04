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      Курс валют на 4 вересня: євро і долар без змін

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 4 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 4 вересня / unsplash.com

      На середу, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та ЄС, фактично, залишаться на тому ж рівні, що й у переддень.

      За даними державного регулятора, 4 вересня вартість одного долара становитиме 25 гривень 26 гривень.

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      Це стільки ж, як і попереднього банківського дня – 3 вересня.

      Так само без помітних змін залишиться і вартість європейської валюти. У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 71 копійку.

      Це лише на одну копійку більше, ніж у переддень.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар-Гривня Гривня Долар НБУ
      Джерело: 24 канал
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