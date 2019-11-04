Курс валют на 4 листопада: гривня зміцнилася на кілька копійок

На понеділок, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти дещо втратили у ціні щодо українських грошей.

За даними офіційного сайту НБУ, американська валюта втратила у ціні 6 копійок. Тож у понеділок, 4 листопада, долар США коштує 24 гривні 75 копійок.

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Європейська валюта здешевшала трохи більше – на 12 копійок. Тепер вартість євро становить 27 гривень 56 копійок.