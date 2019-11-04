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      Курс валют на 4 листопада: гривня зміцнилася на кілька копійок

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 4 листопада 2019
      Курс валют НБУ на 4 листопада / gettyimages.com

      На понеділок, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти дещо втратили у ціні щодо українських грошей.

      За даними офіційного сайту НБУ, американська валюта втратила у ціні 6 копійок. Тож у понеділок, 4 листопада, долар США коштує 24 гривні 75 копійок.

      Читайте також: Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів

      Європейська валюта здешевшала трохи більше – на 12 копійок. Тепер вартість євро становить 27 гривень 56 копійок.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар Долар-Гривня НБУ Гривня
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