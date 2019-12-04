Курс валют 4 грудня: гривня впевнено тримає позиції щодо долара

На середу, 4 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість української національної валюти щодо долара залишилася практично без змін, але євро дещо подорожчав.

За даними НБУ, головна валюта США у середу втратить у своїй вартості лише 1 копійку. Цікаво: Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні Таким чином вартість одного "вічнозеленого" становитиме 23 гривні 95 копійок. Натомість євро подорожчав на 9 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем – 3 грудня. У середу за головну валюту Європейського Союзу доведеться віддати 26 гривень 50 копійок.