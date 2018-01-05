Курс валют на 5 січня: євро і долар різко подорожчали

На п'ятницю, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як повідомляється на сайті державного фінрегулятора, американський долар коштує 28 гривень 01 копійка, що на 12 копійок дорожче, ніж у попередній банківський день, 4 січня.

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А європейська валюта подорожчала одразу на понад чверть гривні і коштує 33 гривні 79 копійок. А це на 26 копійок дорожче, ніж у четвер.