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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курс валют на 5 січня: євро і долар різко подорожчали

08:29, сьогодні 977 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 5 січня
Курс валют НБУ на 5 січня / cnbc.com

На п'ятницю, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як повідомляється на сайті державного фінрегулятора, американський долар коштує 28 гривень 01 копійка, що на 12 копійок дорожче, ніж у попередній банківський день, 4 січня.

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А європейська валюта подорожчала одразу на понад чверть гривні і коштує 33 гривні 79 копійок. А це на 26 копійок дорожче, ніж у четвер.

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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