Курс валют на 5 лютого: долар та євро знову подорожчали

На понеділок, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Американська та європейська валюта знову подорожчали відносно гривні.

За даними фінрегулятора, один американський долар коштуватиме 27,88 гривень. Це на дві копійки більше, аніж за один банківський день до цього.

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Значно більше в ціні додав євро. Якщо напередодні валюта ЄС коштувала 34,72 гривні, то вже у понеділок, 5 лютого – 34,83 гривні.