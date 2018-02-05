Курс валют на 5 лютого: долар та євро знову подорожчали
08:30, сьогодні 364 Читать новость на русском
На понеділок, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Американська та європейська валюта знову подорожчали відносно гривні.
За даними фінрегулятора, один американський долар коштуватиме 27,88 гривень. Це на дві копійки більше, аніж за один банківський день до цього.
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Значно більше в ціні додав євро. Якщо напередодні валюта ЄС коштувала 34,72 гривні, то вже у понеділок, 5 лютого – 34,83 гривні.
Джерело: 24 Канал
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