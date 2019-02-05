Курс валют на 5 лютого: долар і євро суттєво втратили

На вівторок, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти подешевшали.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 лютого ціна американського долара становитиме 27,42 гривні.

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Зауважимо, що це на 15 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подешевшав, проте вже дещо суттєвіше – мінус 23 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,39 гривні.