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      Курс валют на 5 лютого: долар і євро суттєво втратили

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      Курс валют НБУ на сьогодні 05.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 5 лютого: долар і євро подешевшали / futurecurrencyforecast.com

      На вівторок, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти подешевшали.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 лютого ціна американського долара становитиме 27,42 гривні.

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      Зауважимо, що це на 15 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав, проте вже дещо суттєвіше – мінус 23 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,39 гривні.

      Теги: Новини України Гроші Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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