Курс валют на 5 березня: долар і євро синхронно впали

На вівторок, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валюти впала у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 березня ціна американського долара становитиме 26,83 гривні. Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів Зауважимо, що це на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав і зробив це довлі суттєво – мінус 17 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок. Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,41 гривні.