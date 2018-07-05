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Курс валют на 5 липня: долар і євро суттєво дорожчають

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Курс валют НБУ на 5 липня: як долар, так і євро додали у ціні
Курс валют НБУ на 5 липня: як долар, так і євро додали у ціні / flickr.com

На четвер, 5 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти суттєво додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 липня ціна американського долара становитиме 26,44 гривні.

Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також суттєво подорожчав, проте вже не настільки – плюс 11 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 4 липня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,78 гривні.

Теги: Новини України Гроші Валюта Долар-Гривня Гривня НБУ Долар євро Курси валют
Джерело: 24 Канал
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