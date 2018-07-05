Курс валют на 5 липня: долар і євро суттєво дорожчають

На четвер, 5 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти суттєво додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 липня ціна американського долара становитиме 26,44 гривні. Читайте також: У вуличних обмінниках окупованого Донецька заборонили показувати інформацію про курс валют Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також суттєво подорожчав, проте вже не настільки – плюс 11 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 4 липня. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,78 гривні.