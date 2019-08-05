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      Курс валют на 5 серпня: долар та євро стрімко ростуть у ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 5 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 5 серпня / unsplash.com

      На понеділок, 5 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти значно додали у ціні щодо українських грошей.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, у понеділок, 5 серпня, один американський долар сягне позначки 25,54.

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      Це на 19 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня (у п'ятницю, 2 серпня).

      Щодо євро, то він також подорожчав, але куди більш суттєво – аж на 38 копійок.

      Відтак, у понеділок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 28,36 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар НБУ Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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