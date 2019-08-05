Курс валют на 5 серпня: долар та євро стрімко ростуть у ціні
На понеділок, 5 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти значно додали у ціні щодо українських грошей.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, у понеділок, 5 серпня, один американський долар сягне позначки 25,54.
Читайте також: Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів
Це на 19 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня (у п'ятницю, 2 серпня).
Щодо євро, то він також подорожчав, але куди більш суттєво – аж на 38 копійок.
Відтак, у понеділок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 28,36 гривні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі