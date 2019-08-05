Курс валют на 5 серпня: долар та євро стрімко ростуть у ціні

Відповідно до даних державного регуляторного органу, у понеділок, 5 серпня, один американський долар сягне позначки 25,54.

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Це на 19 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня (у п'ятницю, 2 серпня).