Курс валют на 5 вересня: долар зріс у ціні
На середу, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта додала в ціні, а європейська не змінила своїх позицій.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 11 копійок. Так, у середу "зелений" коштує 28 гривень 49 копійок.
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У свою чергу європейська валюта не змінила своєї вартості. Тож 5 вересня курс євро становить 32 гривні 94 копійки.
Джерело: 24 канал
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