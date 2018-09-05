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Курс валют на 5 вересня: долар зріс у ціні

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Курс валют НБУ на 5 вересня
Курс валют НБУ на 5 вересня / Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

На середу, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта додала в ціні, а європейська не змінила своїх позицій.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 11 копійок. Так, у середу "зелений" коштує 28 гривень 49 копійок.

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У свою чергу європейська валюта не змінила своєї вартості. Тож 5 вересня курс євро становить 32 гривні 94 копійки.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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