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      Курс валют на 5 вересня: євро додало в ціні кілька копійок

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 5 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 5 вересня / unsplash.com

      На четвер, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар зовсім не змінив позицій, а от євро несуттєво додало в ціні.

      Як і попереднього банківського дня, долар США в четвер коштує 25 гривень 26 копійок.

      Читайте також: Іпотека в гривнях під 12-13%: чи можна швидко реалізувати обіцянку Гончарука

      Водночас євро здорожчало на 12 копійок. Тож вартість європейської валюти становить 27 гривень 83 копійки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Євро
      Джерело: 24 канал
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