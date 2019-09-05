Курс валют на 5 вересня: євро додало в ціні кілька копійок
На четвер, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар зовсім не змінив позицій, а от євро несуттєво додало в ціні.
Як і попереднього банківського дня, долар США в четвер коштує 25 гривень 26 копійок.
Читайте також: Іпотека в гривнях під 12-13%: чи можна швидко реалізувати обіцянку Гончарука
Водночас євро здорожчало на 12 копійок. Тож вартість європейської валюти становить 27 гривень 83 копійки.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
На Львівщині автобус з дітьми потрапив у ДТП, 14 потерпілих і 1 загиблий: фото, відеосьогодні , 08:18
-
Головні новини 4 вересня: звільнення Кличка, зарплата Зеленського і замах на ректора у Тернополісьогодні , 08:00
-
В Україні запрацював Антикорупційний суд: скільки справ встигнуть закрити до кінця рокусьогодні , 07:00
Коментарі