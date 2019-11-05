Курс валют на 5 листопада: долар і євро починають дорожчати

На вівторок, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після поступового, але тривалого падіння курсу головні валюти США і Євросоюзу почали дорожчати.

За даними державного регулятора НБУ, "вічнозелений" здорожчає несуттєво – лише на 5 копійок.

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Так, у вівторок, 5 жовтня, за один долар доведеться заплатити 24 гривні 80 копійок.

Натомість головна валюта Європейського Союзу додасть у вартості більш відчутно у своїй вартості.

Вартість одного євро у вівторок становитиме 27 гривень 67 копійок, що на 11 копійок більше, ніж у переддень.