Курс валют на 5 листопада: долар і євро починають дорожчати
На вівторок, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після поступового, але тривалого падіння курсу головні валюти США і Євросоюзу почали дорожчати.
За даними державного регулятора НБУ, "вічнозелений" здорожчає несуттєво – лише на 5 копійок.
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Так, у вівторок, 5 жовтня, за один долар доведеться заплатити 24 гривні 80 копійок.
Натомість головна валюта Європейського Союзу додасть у вартості більш відчутно у своїй вартості.
Вартість одного євро у вівторок становитиме 27 гривень 67 копійок, що на 11 копійок більше, ніж у переддень.
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