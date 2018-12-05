Курс валют на 5 грудня: долар впав, а євро зросло
На середу, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар втратив у ціні, а євро здорожчало.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 5 копійок. Тож вартість долара в середу становить 28 гривень 12 копійок.
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Водночас євро додало в ціні відразу 16 копійок. Так, 5 грудня європейська валюта коштує 32 гривні 8 копійок.
Джерело: 24 канал
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