10:09
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Курс валют на 6 лютого: долар і євро суттєво подешевшали

08:30, сьогодні 592 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 6 лютого
Курс валют НБУ на 6 лютого / rian.com.ua

На вівторок, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Обидві іноземні валюти значно подешевшали.

За даними фінрегулятора, долар подешевшав у співвідношенні з минулим банківським днем, 5 лютого. Таким чином у вівторок, 6 лютого, офіційний курс американської валюти становитиме 27,74 гривні, а це одразу на 14 копійок менше, ніж було у понеділок.

Читайте також: Яким буде курс долара у лютому: прогноз від експертів

Значно здешевшав і євро. Порівняно з 5 лютого, європейська валюта втратила 31 копійку. Тож у вівторок, 6 лютого, офіційний курс євро становить 34,51.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Інвалідам тут не місце": у клубі SportLife відмовили у заняттях дитині з особливими потребами
 23 січня , 18:39
Гройсман різко відреагував на плани Угорщини про надання громадянства закарпатцям
 17 листопада 2017 , 12:57
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук