Курс валют на 6 лютого: долар і євро суттєво подешевшали
08:30, сьогодні 592 Читать новость на русском
На вівторок, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Обидві іноземні валюти значно подешевшали.
За даними фінрегулятора, долар подешевшав у співвідношенні з минулим банківським днем, 5 лютого. Таким чином у вівторок, 6 лютого, офіційний курс американської валюти становитиме 27,74 гривні, а це одразу на 14 копійок менше, ніж було у понеділок.
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Значно здешевшав і євро. Порівняно з 5 лютого, європейська валюта втратила 31 копійку. Тож у вівторок, 6 лютого, офіційний курс євро становить 34,51.
Джерело: 24 Канал
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