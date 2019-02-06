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      Курс валют на 6 лютого: долар та євро продовжують стрімко дешевшати

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      Курс валют НБУ на сьогодні 06.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 6 лютого / pixabay.com

      На середу, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову значно втратили у ціні.

      Згідно з офіційними даними НБУ, 6 лютого ціна американського долара становитиме 27 гривень 21 копійку.

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      Це на 21 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

      Європейська валюта подешевшала ще більше – на 30 копійок. У середу, 6 лютого, українцям за нього доведеться викласти 31 гривню 9 копійок

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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