Курс валют на 6 березня: гривня відвойовує втрачені позиції
На вівторок, 6 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 березня ціна американського долара становитиме 26,48 гривні.
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Зауважимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також упав у ціні, проте вже суттєвіше.
Так, європейська валюта стала дешевшою аж на 8 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер, 22 лютого, і тепер вона коштуватиме 32,59 гривні.
Джерело: 24 Канал
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