Курс валют на 6 березня: долар та євро подешевшали

На середу, 6 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 76 копійок.

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Тобто це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Європейська валюта також подешевшала на 10 копійок. Тож у середу євро коштуватиме 30 гривень 31 копійку.