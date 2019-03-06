Курс валют на 6 березня: долар та євро подешевшали
На середу, 6 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 76 копійок.
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Тобто це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Європейська валюта також подешевшала на 10 копійок. Тож у середу євро коштуватиме 30 гривень 31 копійку.
Джерело: 24 Канал
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