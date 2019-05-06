Курс валют на 6 травня: долар стабільний, євро різко втратило в ціні
На понеділок, 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта втратили у ціні, але євро – куди помітніше.
НБУ на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про те, що у понеділок, 6 травня, ціна американського долара становитиме 26 гривень 48 копійок.
Читайте також: Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає
Це лише на 8 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 3 травня.
Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні значно більше – аж 24 копійки.
Отже, у понеділок один євро коштуватиме 29 гривень 54 копійки.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10