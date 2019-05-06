Курс валют на 6 травня: долар стабільний, євро різко втратило в ціні

На понеділок, 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта втратили у ціні, але євро – куди помітніше.

НБУ на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про те, що у понеділок, 6 травня, ціна американського долара становитиме 26 гривень 48 копійок. Читайте також: Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає Це лише на 8 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 3 травня. Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні значно більше – аж 24 копійки. Отже, у понеділок один євро коштуватиме 29 гривень 54 копійки.