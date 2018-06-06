Курс валют на 6 червня: євро значно подешевшав, долар додав у ціні
На середу, 6 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта додала у ціні, натомість європейська трохи подешевшала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 червня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні.
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Зауважимо, що це на 3 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 5 червня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,54 гривні.
Джерело: 24 Канал
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