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Курс валют на 6 червня: євро значно подешевшав, долар додав у ціні

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Курс валют НБУ на 6 червня: долар зростає, євро падає
Курс валют НБУ на 6 червня: долар зростає, євро падає / online.ua

На середу, 6 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта додала у ціні, натомість європейська трохи подешевшала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 червня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні.

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Зауважимо, що це на 3 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 5 червня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,54 гривні.

Теги: Новини України Гроші євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют НБУ
Джерело: 24 Канал
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