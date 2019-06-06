Курс валют на 6 червня: долар і євро сильно подешевшали
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На четвер, 6 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно втратили у ціні.
НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 6 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 93 копійки.
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Це аж на 27 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 5 червня. Окрім того, "зелений" повернувся у позначку 26 гривень.
Головна валюта Євросоюзу не відстає від долара і втратила у ціні таку ж саму кількість – 27 копійок.
Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати 30 гривень 32 копійки.
Джерело: 24 канал
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